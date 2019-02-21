Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belli olmaya başladı
21 Şubat 2019, Perşembe
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'nde tur atlayan takımlar belli olmaya başladı

Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belli olmaya başladı

UEFA son 32 turu rövanşında 8 takım adını üst tura yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu rövanşında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden takımlardan , 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımına 4. dakikada Magomed Ozdoev, 37. ve 76. dakikalarda Sardar Azmoun'un golleriyle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü, 43. dakikada kaydetti.

İlk maçını 1-0 kaybeden İngiltere temsilcisi ise konuk ettiği Belarus ekibi BATE'yi 4. dakikada Zakhar Volkov (kendi kalesine), 39. dakikada Shkodran Mustafi ve 60. dakikada Sokratis Papastathopoulos'un ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Arsenal'de , ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

İsviçre'nin Zürih takımını ilk maçta 3-1'le geçen İtalya temsilcisi de evinde oynadığı rövanş müsabakasını 43. dakikada Simone Verdi ve 75. dakikada Adam Ounas'ın golleriyle 2-0 kazanarak son 16 takım arasına kaldı.

Zenit, Arsenal ve Napoli'nin yanı sıra Villarreal, Valencia, , Salzburg ve adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus): 3-0 (0-1)

Villarreal (İspanya)- (Portekiz): 1-1 (1-0)

Zenit (Rusya)-Fenerbahçe: 3-1 (0-1)

Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya): 1-0 (2-0)

Eintracht Frankfurt (Almanya)- (Ukrayna): 4-1 (2-2)

Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre): 2-0 (3-1)

Salzburg (Avusturya)- (Belçika): 4-0 (1-2)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0 (1-2)

  1. 22.2.2019 00:13
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