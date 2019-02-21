Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belli olmaya başladı
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında 8 takım adını üst tura yazdırdı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu rövanşında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımına 4. dakikada Magomed Ozdoev, 37. ve 76. dakikalarda Sardar Azmoun'un golleriyle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü, 43. dakikada Mehmet Topal kaydetti.
İlk maçını 1-0 kaybeden İngiltere temsilcisi Arsenal ise konuk ettiği Belarus ekibi BATE'yi 4. dakikada Zakhar Volkov (kendi kalesine), 39. dakikada Shkodran Mustafi ve 60. dakikada Sokratis Papastathopoulos'un ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Arsenal'de Mesut Özil, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.
İsviçre'nin Zürih takımını ilk maçta 3-1'le geçen İtalya temsilcisi Napoli de evinde oynadığı rövanş müsabakasını 43. dakikada Simone Verdi ve 75. dakikada Adam Ounas'ın golleriyle 2-0 kazanarak son 16 takım arasına kaldı.
Zenit, Arsenal ve Napoli'nin yanı sıra Villarreal, Valencia, Eintracht Frankfurt, Salzburg ve Dinamo Zagreb adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:
Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus): 3-0 (0-1)
Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1 (1-0)
Zenit (Rusya)-Fenerbahçe: 3-1 (0-1)
Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya): 1-0 (2-0)
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-1 (2-2)
Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre): 2-0 (3-1)
Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 4-0 (1-2)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0 (1-2)
- 22.2.2019 00:13
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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