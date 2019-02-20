Benfica Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu heyecanı devam ediyor. Kupada ülkemizi temsil eden Galatasaray, ilk maçın rövanşında Lizbon'da Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleye kısa bir süre kala maça dair detaylar başta sarı-kırmızılı takıma gönül verenler olmak üzere futbolseverlerce merak ediliyor. İşte Benfica - Galatasaray maçına dair detaylar...

Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Estadio da Luz'da oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray'da Semih Kaya, Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou ve Eren Derdiyok, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar. Fernando ise sakatlığı sebebiyle Portekiz'e götürülmedi.

Benfica'da ise German Conti, Jardel, Tyronne Ebuehi, Ljubomir Fejsa ve Eduardo Salvio, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Benfica: Vlachodimas, Andre Almeida, Ruben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Zivkovic, Samaris, Gabriel, Rafa Silva, Joao Felix, Seferovic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne