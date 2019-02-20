Benfica Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler ve eksik oyuncular...
20 Şubat 2019, Çarşamba
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maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta?

Benfica Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni transferleriyle ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapan , 'nde Portekiz temsilcisi 'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda geçen hafta Galatasaray evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olmuş ve avantajını yitirmişti fakat yönetimindeki sarı kırmızılar için tur umudu sürüyor. Peki , saat kaçta ve hangi kanalda? Maça dair önemli bilgiler haberimizde...

son 32 turu heyecanı devam ediyor. Kupada ülkemizi temsil eden , ilk maçın rövanşında Lizbon'da ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleye kısa bir süre kala maça dair detaylar başta sarı-kırmızılı takıma gönül verenler olmak üzere futbolseverlerce merak ediliyor. İşte Benfica - Galatasaray maçına dair detaylar...

Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Estadio da Luz'da oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray'da Semih Kaya, Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou ve Eren Derdiyok, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar. ise sakatlığı sebebiyle Portekiz'e götürülmedi.

Benfica'da ise German Conti, Jardel, Tyronne Ebuehi, Ljubomir Fejsa ve Eduardo Salvio, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Benfica: Vlachodimas, Andre Almeida, Ruben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Zivkovic, Samaris, Gabriel, Rafa Silva, Joao Felix, Seferovic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Ndiaye, , Feghouli, Onyekuru, Diagne

  1. 20.2.2019 11:52
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