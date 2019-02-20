Benfica Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni transferleriyle ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda geçen hafta Galatasaray evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olmuş ve avantajını yitirmişti fakat Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılar için tur umudu sürüyor. Peki Benfica Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maça dair önemli bilgiler haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu heyecanı devam ediyor. Kupada ülkemizi temsil eden Galatasaray, ilk maçın rövanşında Lizbon'da Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleye kısa bir süre kala maça dair detaylar başta sarı-kırmızılı takıma gönül verenler olmak üzere futbolseverlerce merak ediliyor. İşte Benfica - Galatasaray maçına dair detaylar...
Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Estadio da Luz'da oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Galatasaray'da Semih Kaya, Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou ve Eren Derdiyok, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar. Fernando ise sakatlığı sebebiyle Portekiz'e götürülmedi.
Benfica'da ise German Conti, Jardel, Tyronne Ebuehi, Ljubomir Fejsa ve Eduardo Salvio, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER:
Benfica: Vlachodimas, Andre Almeida, Ruben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Zivkovic, Samaris, Gabriel, Rafa Silva, Joao Felix, Seferovic
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
- 20.2.2019 11:52
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Toplam 1
Yorum
MEHMET ALİ ÇOK DOĞRU BİR KARAR ÖZELLİKLE 1 LİG SEVİYESİNDE OLMAYAN BERKAY VB GENÇLER TAKIMIN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR ABDÜLKADİRLERDE YEDEK SOYUNMALI
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Rodallega ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
Surmene Kardesim sadece penalty degil.adam bitik,olcaydan fazla farki yok.benden demesi
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Tolgay'a dürümlü protesto
Toplam 2
Yorum
muhittin bence hiç kaale almasınlar...
Benfica Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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