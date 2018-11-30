Hakan'lı Milan'dan muhteşem geri dönüş
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan sahasında Dudelange'yi 5-2 mağlup etti.
Karşılaşmada gol perdesini 21'inci dakikada Cutrone açtı. Gonzalo Higuain'in asistinde topu ağlara gönderen Cutrone ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 39'uncu dakikada Dominik Stolz skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 49'uncu dakikasında Edisson Jordanov konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti: 1-2. Bu golden sonra oyuna ağırlığını koyan Milan, 67'nci dakikada Cruz kendi kalesine, 70'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 77'nci dakikada Schnell kendi kalesine ve 81'inci dakikada Borini'nin attığı gollerle rakibini 5-2 mağlup etti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
- 18.02.2019
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Hakan'lı Milan'dan muhteşem geri dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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