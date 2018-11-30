Hakan'lı Milan'dan muhteşem geri dönüş – Fotomaç – 30 Kasım 2018
02 Mart 2019, Cumartesi
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Hakan'lı 'dan muhteşem geri dönüş

Hakan'lı Milan'dan muhteşem geri dönüş

Milli oyuncu 'nun formasını giydiği sahasında Dudelange'yi 5-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5'inci hafta müsabakasında sahasında Lüksemburg temsilcisi Dudelange'yi konuk etti. San Siro'da oynanan mücadelede Milan rakibini 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmada gol perdesini 21'inci dakikada Cutrone açtı. Gonzalo Higuain'in asistinde topu ağlara gönderen Cutrone ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 39'uncu dakikada Dominik Stolz skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 49'uncu dakikasında Edisson Jordanov konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti: 1-2. Bu golden sonra oyuna ağırlığını koyan Milan, 67'nci dakikada Cruz kendi kalesine, 70'inci dakikada , 77'nci dakikada Schnell kendi kalesine ve 81'inci dakikada Borini'nin attığı gollerle rakibini 5-2 mağlup etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
  1. 18.02.2019
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