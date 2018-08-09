Feyenoord dağıldı! Avrupa Ligi'nde büyük sürpriz – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Feyenoord dağıldı! 'nde büyük sürpriz

    Feyenoord dağıldı! Avrupa Ligi'nde büyük sürpriz

    'nin formasını giydiği Feyenoord'a 'nde büyük darbe! UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord, Slovakya'da Trencin'e 4-0 mağlup oldu

    3. ön eleme turu ilk maçında Trencin ile Feyenoord, Slovakya'da karşı karşıya geldi. Feyenoord, oldukça etkisiz oynadığı maçta Trencin'e 4-0 yenilerek gecenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

    Büyük bir sürprize imza atan Trencin'in gollerini 6, 37, 63. dakikalarda Mance ve 44. dakikada Azango kaydetti.

    VAN PERSIE SAKAT

    Henüz 5 gün önce 'nda PSV'yi yenip şampiyon olan Feyenoord, Trencin karşısında pozisyona girmekte bile zorluk çekerken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu , sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

    1. 9.8.2018 22:25
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