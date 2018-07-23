Hüseyin Göçek, Rudar Velenje-FCSB maçını yönetecek – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    , Rudar Velenje-FCSB maçını yönetecek

    <a href="/index/huseyin-gocek?id=7552e014-dee0-4c97-9e23-55be7eea9c83" class="" rel="tag">Hüseyin Göçek</a>, Rudar Velenje-FCSB maçını yönetecek

    kokartlı hakemlerimizden , 26 Temmuz Perşembe günü Slovenya'nın Rudar Velenje ile Romanya'nın FCSB takımları arasında oynanacak Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçını yönetecek.

    Slovenya'nın Velenje şehrindeki Ob Jezeru Stadyumu'nda TSİ 18.30'da başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

    1. 23.7.2018 16:44
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