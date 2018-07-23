Hüseyin Göçek, Rudar Velenje-FCSB maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, 26 Temmuz Perşembe günü Slovenya'nın Rudar Velenje ile Romanya'nın FCSB takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçını yönetecek.
Slovenya'nın Velenje şehrindeki Ob Jezeru Stadyumu'nda TSİ 18.30'da başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
- 23.7.2018 16:44
-
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
-
İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
-
Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
Hüseyin Göçek, Rudar Velenje-FCSB maçını yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.