Slovenya'nın Velenje şehrindeki Ob Jezeru Stadyumu'nda TSİ 18.30'da başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.