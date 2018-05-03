Koscielny sakatlandı Griezmann yıkıldı! – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    sakatlandı yıkıldı!

    <a href="/index/koscielny?id=9265fd1e-169d-4f45-a852-bda4f5d133fc" class="" rel="tag">Koscielny</a> sakatlandı <a href="/index/griezmann?id=6998a3b1-6845-46cd-a24e-0f0d7f9f291f" class="" rel="tag">Griezmann</a> yıkıldı!

    yarı final rövanş karşılaşmasında 'in Fransız stoperi , aldığı darbe sonucunda yerden kalkamadı. Aşil tendonunda sıkıntı olduğu belirtilen oyuncunun 'nda forma giyemeyebileceği belirtildi.

    ile arasında oynanan rövanş mücadelesi duygusal anlara sahne oldu. 'in Fransız stoperi mücadelenin 12. dakikasında sakatlanarak yerini Chambers'a bıraktı.

    Aşil tendonunda sıkıntı olduğu ifade edilen oyuncunun 'nı kaçırabileceği belirtildi. 'nin sakatlığı sonrasında gözyaşlarını tutamadığı gözlemlenirken milli takımdan arkadaşı olan 'ın da duygulandığı görüldü.

    Koscielny'nin 'nın kadrosundaki yeri garanti olarak görülüyordu. Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili MR sonuçlarının belirleyici olacağı belirtildi.

    1. 3.5.2018 23:15
    2. Güncelleme: 3.5.2018 23:16
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