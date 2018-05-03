UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Arsenal'in Fransız stoperi Koscielny, aldığı darbe sonucunda yerden kalkamadı. Aşil tendonunda sıkıntı olduğu belirtilen oyuncunun Dünya Kupası'nda forma giyemeyebileceği belirtildi.
Atletico Madrid ile Arsenal arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesi duygusal anlara sahne oldu. Arsenal'in Fransız stoperi Koscielny mücadelenin 12. dakikasında sakatlanarak yerini Chambers'a bıraktı.
Aşil tendonunda sıkıntı olduğu ifade edilen oyuncunun Dünya Kupası'nı kaçırabileceği belirtildi. Koscielny'nin sakatlığı sonrasında gözyaşlarını tutamadığı gözlemlenirken milli takımdan arkadaşı olan Griezmann'ın da duygulandığı görüldü.
Koscielny'nin Fransa'nın Dünya Kupası kadrosundaki yeri garanti olarak görülüyordu. Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili MR sonuçlarının belirleyici olacağı belirtildi.
- 3.5.2018 23:15
- Güncelleme: 3.5.2018 23:16
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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