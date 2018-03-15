Marsilya, Lazio ve Leipzig çeyrek finale kaldı – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Marsilya, Lazio ve çeyrek finale kaldı

    Marsilya, Lazio ve <a href="/index/leipzig?id=974aa319-b532-49a5-9d2d-f2e75dc6013f" class="" rel="tag">Leipzig</a> çeyrek finale kaldı

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşlarında tamamlanan 3 maçın ardından Olympique Marsilya, Lazio ve çeyrek finale yükseldi.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşları, TSİ 21.00'de başlayan karşılaşmalarla sürdü.

    Fransa ekibi Olympique Marsilya, 'da konuk olduğu 'yu 38. dakikada penaltıdan Dimitri Payet ve 52. dakikada Lucas Ocampos'un golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golünü 74. dakikada Inaki Williams attı. İlk maçı da 3-1 kazanan Marsilya, çeyrek finale çıktı.

    İlk maçta 2-2 berabere kalan iki takımın mücadelesinde ekibi , İtalya temsilcisi Lazio'yu ağırladı. Mücadeleden 23. dakikada Lucas Leiva ve 83. dakikada Stefan de Vrij'ın golleriyle 2-0 galip ayrılan Lazio, son 8 takım arasına kaldı.

    Almanya temsilcisi , 2-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında, deplasmanda Rusya ekibi Zenit ile karşılaştı. 'in 22. dakikada Jean-Kevin Augustin ile öne geçtiği mücadele, Zenit'ten Sebastian Driussi'nin 45+1. dakikada attığı golle 1-1 berabere bitti. Leipzig, evinde aldığı galibiyetin avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

    Böylece ekibi Atletico Madrid'in ardından Olympique Marsilya, Lazio ve Leipzig de adlarını çeyrek finale yazdırmış oldu.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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