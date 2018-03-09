Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı.
Öne çıkan mücadelede, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in görev yaptığı Arsenal'i ağırladı. Mesut 80, Hakan ise 62 dakika sahada kaldı.
Henrikh Mkhitaryan ile 15. dakikada öne geçen Arsenal, Mesut'un pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Aaron Ramsey'in 45+4'üncü dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Olympique Lyon ise konuk olduğu CSKA Moskova'yı, bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Marcelo'nun 68. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak.
TSİ 21.00'de başlayan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 0-2
Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 1-2
CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-1
Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0
Ev sahibi ekiplerden Sporting Lizbon, Olympique Marsilya ve Leipzig, sahadan galip ayrıldı. Lazio ise Beşiktaş'tan kiralık giden Denys Boyko'nun kalesini koruduğu Dinamo Kiev ile 2-2 berabere kaldı.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak.
TSİ 23.00'da başlayan maçarda alınan sonuçlar şöyle:
Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-0
Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya): 3-1
Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1
Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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