Öne çıkan mücadelede, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in görev yaptığı Arsenal'i ağırladı. Mesut 80, Hakan ise 62 dakika sahada kaldı.

Henrikh Mkhitaryan ile 15. dakikada öne geçen Arsenal, Mesut'un pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Aaron Ramsey'in 45+4'üncü dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Olympique Lyon ise konuk olduğu CSKA Moskova'yı, bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Marcelo'nun 68. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak.

TSİ 21.00'de başlayan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 0-2

Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 1-2

CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-1

Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0

Ev sahibi ekiplerden Sporting Lizbon, Olympique Marsilya ve Leipzig, sahadan galip ayrıldı. Lazio ise Beşiktaş'tan kiralık giden Denys Boyko'nun kalesini koruduğu Dinamo Kiev ile 2-2 berabere kaldı.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak.

TSİ 23.00'da başlayan maçarda alınan sonuçlar şöyle:

Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-0

Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya): 3-1

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1

Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2