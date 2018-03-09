Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    'nde gecenin sonuçları

    <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'nde gecenin sonuçları

    UEFA 'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı.

    Öne çıkan mücadelede, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in görev yaptığı Arsenal'i ağırladı. Mesut 80, Hakan ise 62 dakika sahada kaldı.

    Henrikh Mkhitaryan ile 15. dakikada öne geçen Arsenal, Mesut'un pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan 'in 45+4'üncü dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    ise konuk olduğu CSKA Moskova'yı, bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Marcelo'nun 68. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

    Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak.

    TSİ 21.00'de başlayan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

    Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 0-2

    Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 1-2

    CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-1

    Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0

    Ev sahibi ekiplerden Sporting Lizbon, Olympique Marsilya ve Leipzig, sahadan galip ayrıldı. Lazio ise Beşiktaş'tan kiralık giden Denys Boyko'nun kalesini koruduğu ile 2-2 berabere kaldı.

    Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak.

    TSİ 23.00'da başlayan maçarda alınan sonuçlar şöyle:

    Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-0

    Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya): 3-1

    Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1

    Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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