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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’da perde açıldı

    UEFA’da perde açıldı
    son 32 turu ilk maçında Kızılyıldız, konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu, ekibi Kızılyıldız ile Rus temsilcisi CSKA Moskova arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Kızılyıldız ile CSKA Moskova yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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