Avrupa Ligi'nde son 32 heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın tamamlanacak.
Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın golsüz berabere kaldığı maçla başlayan son 32 turunda yarın 15 karşılaşma oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, rövanşları 21-22 Şubat'ta yapılacak ilk maçların programı (TSİ) şöyle:
18.00 Astana (Kazakistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)
20.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Braga (Portekiz)
20.00 Östersunds (İsveç) - Arsenal (İngiltere)
20.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Milan (İtalya)
20.00 Real Sociedad (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
20.00 Spartak Moskova (Rusya) - Athletic Bilbao (İspanya)
20.00 Nice (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
20.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)
22.05 FCSB (Romanya) - Lazio (İtalya)
22.05 Partizan (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Villarreal (İspanya)
22.05 Napoli (İtalya) - Leipzig (Almanya)
22.05 Celtic (İskoçya) - Zenit (Rusya)
22.05 AEK (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.05 Kopenhag (Danimarka) - Atletico Madrid (İspanya)
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:02
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 2
Yorum
Taner39 Gullianolu F:Bahçe mükemmel.İnşallah bir daha sakatlık yaşamaz.Gullianolu F.Bahçe kolay kolay maç kaybetmez.Derbilere 1-0 önde başlar.
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Konya, Bayern Münih’e güveniyor
Toplam 4
Yorum
bjkli üzgünüm :)
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Koşarak kazandı
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST GÖRÜYORSUNUZ NE KADAR ÇOK KOŞMUŞ PRES YAPMIŞ FENER. GÜYA BAŞAKŞEHİR OYNAMAMIŞ ESAS FENER OYNATMAMIŞ. ABDULLAH AVCI İYİKİ GS Lİ YOKSA YANDIK
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