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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Avrupa Ligi'nde son 32 heyecanı

    Avrupa Ligi'nde son 32 heyecanı

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın tamamlanacak.

    Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın golsüz berabere kaldığı maçla başlayan son 32 turunda yarın 15 karşılaşma oynanacak.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, rövanşları 21-22 Şubat'ta yapılacak ilk maçların programı (TSİ) şöyle:
    18.00 Astana (Kazakistan) - (Portekiz)

    20.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Braga (Portekiz)

    20.00 Östersunds (İsveç) - Arsenal (İngiltere)

    20.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Milan (İtalya)

    20.00 (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

    20.00 Spartak Moskova (Rusya) - (İspanya)

    20.00 Nice (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

    20.00 (Almanya) - Atalanta (İtalya)

    22.05 FCSB (Romanya) - Lazio (İtalya)

    22.05 Partizan (Sırbistan) - (Çekya)

    22.05 (Fransa) - Villarreal (İspanya)

    22.05 Napoli (İtalya) - Leipzig (Almanya)

    22.05 Celtic (İskoçya) - Zenit (Rusya)

    22.05 AEK (Yunanistan) - (Ukrayna)

    22.05 Kopenhag (Danimarka) - (İspanya)

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:02
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