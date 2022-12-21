Haberler Avrupa’dan Futbol TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo için teklif var! İşte o kulüp...

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo için teklif var! İşte o kulüp...

Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo takım bulmakta zorluk çekiyor. Şu ana kadar oyuncunun tek bir takımdan teklif aldığı gün yüzüne çıktı. Futbolcunun Dünya Kupası'nda etkisiz performansı sonrası yaşanan transfer gelişmeleri merakla takip edilmeye başlandı. İşte haberin detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 22:25
TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo tek teklif var! İşte o kulüp...

Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Suudi Arabistan kulübü Al Nassr yıllık 200 milyon euroyu teklif bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo tek teklif var! İşte o kulüp...

Ayrıca bu teklif Ronaldo'nun masasında duran tek teklif. Ronaldo, bu yüzden halen bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo tek teklif var! İşte o kulüp...

İddiaya göre tecrübeli yıldız, Avrupa'da kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gelecek olan yeni teklifleri bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo tek teklif var! İşte o kulüp...

"RONALDO'YU KİM ALMAK İSTEMEZ?"

Galatasaray iddiaları için konuşan Başkan Dursun Özbek yıldız isim için, "Ronaldo'nun nesini soruyorsun? Ronaldo'yu kadrosuna hangi hoca ya da yönetim almak istemez?

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo tek teklif var! İşte o kulüp...

İsteriz fakat koşullar çerçevesinde bizde oynamasını gerektirecek mali yapıya sahip değiliz.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo tek teklif var! İşte o kulüp...

Ronaldo, en önemli futbolculardan birisi, millet bunu bize yakıştırıyor." sözlerini sarf etti.

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