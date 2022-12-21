TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo için teklif var! İşte o kulüp...

Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu.
Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu.
Dünyaca ünlü yıldız isim Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası öncesinde Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.
Golcü oyuncu beklediğini Dünya Kupası'nda da bulamadı.
Portekiz Milli Takım ile 5. Dünya Kupası'nda katılan yıldız oyuncu, Fernando Santos tarafından kulübeye hapsolmuştu.
Golcü isim grup aşamasından sonra ilk 11'i kaybetmişti.
Kötü bir Dünya Kupası geçiren Ronaldo'ya şu ana kadar sadece 1 takımdan teklif geldi.
Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Suudi Arabistan kulübü Al Nassr yıllık 200 milyon euroyu teklif bulundu.
Ayrıca bu teklif Ronaldo'nun masasında duran tek teklif. Ronaldo, bu yüzden halen bekliyor.
İddiaya göre tecrübeli yıldız, Avrupa'da kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gelecek olan yeni teklifleri bekliyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖRÜLDÜ
Foot Mercato'nun haberine göre ise, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da çekilmiş bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile transfer görüşmesi yapmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.
AS'a konuşan Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann ise "Cristiano Ronaldo bize önerildi. Aslında, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tüm takımlara önerildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"RONALDO'YU KİM ALMAK İSTEMEZ?"
Galatasaray iddiaları için konuşan Başkan Dursun Özbek yıldız isim için, "Ronaldo'nun nesini soruyorsun? Ronaldo'yu kadrosuna hangi hoca ya da yönetim almak istemez?
İsteriz fakat koşullar çerçevesinde bizde oynamasını gerektirecek mali yapıya sahip değiliz.
Ronaldo, en önemli futbolculardan birisi, millet bunu bize yakıştırıyor." sözlerini sarf etti.