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CFR Cluj - Universitatea Craiova: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden CFR Cluj, Romanya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Universitatea Craiova'yı 2-0 mağlup etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 01:28
CFR Cluj - Universitatea Craiova: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Romanya liginin 10. haftasına, iki maç eksiğiyle 7. sırada giren CFR Cluj, tek maç eksiğiyle 5. sırada bulunan Universitatea Craiova'yı ağırladı.

CFR Cluj, 17. dakikada Muhar ve 27. dakikada Gaman'ın (kendi kalesine) attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 15'e çıkaran CFR Cluj, 5. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Universitatea Craiova ise 8. sırada yer aldı.

Demir Grup Sivasspor, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında CFR Cluj'e konuk olacak.

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