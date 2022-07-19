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CR7 Atletico’ya

İspanyollar; M.United’ın Portekizli yıldızı Ronaldo’nun İspanya’da Atletico Madrid’e transfer olacağını öne sürdü.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
CR7 Atletico’ya

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer olacağı iddia edildi. ManU, Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına izin vermek istemiyor. İspanyol basını; yıldız oyuncunun ayrılığı konusunda Manchester United yönetiminin yanı sıra yeni menajer Eric Ten Hag'ın da isteksiz göründüğünü belirtti. Daha önce Ronaldo için Chelsea'den gelen teklif reddedilmişti.

RONALDO İSTEKLİ

AS Gazetesi, Atletico'nun hocası Simeone'nin, Ronaldo'yu çok sevdiği ve 1 numaralı hedef olarak gördüğünü öne sürdü. 37 yaşındaki futbolcunun hem La Liga'ya dönmeyi istemesi hem de Atletico'yla Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak istemesi önemli bir detay olarak vurgulandı. Portekiz'de bulunan CR7, ailevi sorunlarını gerekçe göstererek Manchester United kampına katılmamıştı.

ATLETICOLULAR KARŞI DURUYOR

M.United'la kontratının son yılındaki Ronaldo, geçen sezon 24 gol, 3 asist yaptı. CR7, R.Madrid'deki başarılı kariyeri nedeniyle Atleticolular tarafından sempatik bulunmuyor.

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