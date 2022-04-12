Hollanda Ligi'nde Orkun Kökçü durdurulamıyor!

Feyenoord ile başarılı bir performans ortaya koyan Orkun Kökçü, göz doldurmaya devam ediyor. Ligde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Orkun Kökçü, 76 dakika sahada kaldı.

Müsabakanın 76. dakikasında yerini Jorrit Hendrix'e bırakan milli oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca sergilediği futbolla göz doldururken takımının ilk golünü kaydetti.

Feyenoord, ligde Ajax ve PSV Eindhoven'ın ardından 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

7 GOL, 8 ASİST İLE OYNUYOR

U21 klasmanından itibaren A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen milli oyuncu, bu sezon Feyenoord forması ile ligde 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Kökçü, 8 de asist yaparak takımı adına 15 gole direk katkı yapmış oldu.

Öte yandan Feyenoord ile bu sezon 8 kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının 3. golünü atarak bu sezon Avrupa'da 2. golünü kaydetmiş oldu.