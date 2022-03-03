Az Alkmaar - Ajax: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hollanda Kupası'nda finalin adı belli oldu

Hollanda Kupası yarı finalinde Ajax, Az Alkmaar'ı 2-0 mağlup ederek finalde PSV Eindhoven'ın rakibi oldu.

Ligde topladığı 57 puanla PSV Eindhoven'ın iki puan önünde liderliğini sürdüren Ajax, Hollanda Kupası yarı finalinde Az Alkmaar'a konuk oldu.

Rakibini Steven Berghuis ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 mağlup eden Ajax finale yükseldi.

Yarı finalin bir diğer maçında PSV Eindhoven, çarşamba günü deplasmanda Go Ahead Eagles'ı 2-1 mağlup etmişti. Konuk ekibin gollerini Eran Zahavi ve Joey Veerman kaydederken ev sahibi ekibin tek golü Inigo Cordoba'dan geldi.

Alınan sonuçların ardından PSV Eindhoven ve Ajax, Hollanda Kupası finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Ajax, geçtiğimiz sezon finalde Vitesse'yi Ryan Gravenberch ve David Neres'in golleriyle 2-1 mağlup ederek kupayı 20. kez müzesine götürmüştü.