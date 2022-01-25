Haberler Avrupa’dan Futbol Hull City'de teknik direktör Grant McCann ile yollar ayrıldı!

Hull City'de teknik direktör Grant McCann ile yollar ayrıldı!

Son dakika spor haberi: İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Öte yandan yardımcı antrenör Cliff Byrne'ın da görevine son verildi. Yapılan resmi açıklamada, iki isme özverileri için teşekkür edildi ve gelecek kariyerlerinde başarılar dilendi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 16:49
Hull City'de teknik direktör Grant McCann ile yollar ayrıldı!

İngiltere Championship ekibi Hull City'de flaş bir ayrılık gerçekleşti. Ada ekibi, teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Öte yandan Grant ile birlikte yardımcı antrenör Cliff Byrne'ın da görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımda geçirdikleri süre boyunca bağlılıkları ve özverileri için Grant ve Cliff'e teşekkür eder, her ikisine de gelecek için iyi dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Haziran 2019'da Hull City'de göreve başlayan Grant, takımın başında çıktığı 136 maçtan 53 galibiyet çıkardı.

YENİ HOCA ŞOTA ARVELADZE!
Grant McCann ile yolları ayıran İngiliz ekibi Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile anlaşma sağladı. Gürcü teknik adam için çalışma izni alındı.

Hull City, Championship'te 27 maçın ardından 29 puanla 19. sırada bulunuyor.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'in başı belaya girdi! Soruşturma açıldı...
Ne tuz ne solüsyon! Kütahya'da köylüler buz tutan yolları 51 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyuyla açıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor