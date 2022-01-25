Hull City'de teknik direktör Grant McCann ile yollar ayrıldı!

İngiltere Championship ekibi Hull City'de flaş bir ayrılık gerçekleşti. Ada ekibi, teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Öte yandan Grant ile birlikte yardımcı antrenör Cliff Byrne'ın da görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımda geçirdikleri süre boyunca bağlılıkları ve özverileri için Grant ve Cliff'e teşekkür eder, her ikisine de gelecek için iyi dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.



Haziran 2019'da Hull City'de göreve başlayan Grant, takımın başında çıktığı 136 maçtan 53 galibiyet çıkardı.

YENİ HOCA ŞOTA ARVELADZE!

Grant McCann ile yolları ayıran İngiliz ekibi Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile anlaşma sağladı. Gürcü teknik adam için çalışma izni alındı.

Hull City, Championship'te 27 maçın ardından 29 puanla 19. sırada bulunuyor.