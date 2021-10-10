Haberler Avrupa’dan Futbol İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şifresiz mi? | UEFA Uluslar Ligi

İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şifresiz mi? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Belçika üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak. Lukaku'lu Belçika, son Avrupa Şampiyonu İtalya ile mutlak galibiyet için yarışacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 13:38 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 13:39
İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şifresiz mi? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde 3.lük heyecanı yaşanıyor... UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalya – Belçika kozlarını paylaşacak.

İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İtalya - Belçika maçı 10 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

İTALYA - BELÇİKA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Italya: Donnarumma; Calabria, Chiellini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Raspadori, Berardi

Belçika: Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Vanaken, Witsel, Carrasco; Lukebakio, Lukaku, Trossard

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