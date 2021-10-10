İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şifresiz mi? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde 3.lük heyecanı yaşanıyor... UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalya – Belçika kozlarını paylaşacak.
İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İtalya - Belçika maçı 10 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
İTALYA - BELÇİKA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Italya: Donnarumma; Calabria, Chiellini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Raspadori, Berardi
Belçika: Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Vanaken, Witsel, Carrasco; Lukebakio, Lukaku, Trossard