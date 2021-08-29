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Ali Akman attı Nijmegen kazandı! Heracles NEC Nijmegen : 0-1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Ali Akman, Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'a transfer olmuş ancak Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Geçtiğimiz hafta takımıyla gol sevinci yaşayan Ali Akman, bu hafta ise attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:55
Ali Akman attı Nijmegen kazandı! Heracles NEC Nijmegen : 0-1 | MAÇ SONUCU

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) NEC Nijmegen, Ali Akman'ın attığı golle Heracles'i 1-0 yendi.

Eredivisie'nin üçüncü haftasında Heracles'e konuk olan NEC Nijmegen, milli futbolcu Ali Akman'ın 50. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.

Ev sahibi ekipte forma giyen Sinan Bakış, 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, NEC Nijmegen 77. dakikada Bruijn ile penaltıdan yararlanamadı.

Sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibinden NEC Nijmegen'e kiralanan 19 yaşındaki Ali Akman, geçen hafta da 2-0 kazandıkları PEC Zwolle maçında takımının ilk golünü kaydetmişti.

Ligdeki ikinci galibiyetini alan NEC Nijmegen, puanını altıya çıkardı.

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