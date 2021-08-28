Son dakika transfer haberi: Avrupa'da transfer dengesi değişti! Ronaldo ve Messi sonrası Mbappe ve Haaland...

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e transfer olmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun da Juventus macerasını noktalayarak Manchester United'a geri dönmesi Avrupa'da transfer dengelerini değiştiriyor.

Hürriyet'in derlediği habere göre; dünya futbolunda yakın tarihin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun aynı yaz transfer döneminde birbirinden sansasyonel imzalar atmasının ardından transfer kulisleri hiç olmadığı kadar hareketlendi.

TRANSFERDE DOMİNO ETKİSİ

Özellikle Lionel Messi'nin Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olması Avrupa futbolunda domino etkisi yaratmak üzere. Arjantinli yıldızın takıma katılmasından mutsuz olduğu öne sürülen Kylian Mbappe, adım adım Real Madrid'e gidiyor.

Yeni sözleşme teklifini 6 kez reddeden genç santrforu ikna edemeyen Paris Saint Germain yönetiminin, Real Madrid'in 150 milyon Euro artı 30 milyon Euro bonus şeklindeki teklifini kabul ettiği konuşuluyor.

İMZA ARTIK AN MESELESİ

İspanyol Marca gazetesi, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin, "Real Madrid'in Mbappe için yaptığı teklifi kabul ettik. Transfer yarın (bugün) sonuçlanacak" sözlerinin manşetine taşımıştı.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Paris Saint-Germain'in (PSG) Sportif Direktörü Leonardo de Araujo, yıldız futbolcuları Kylian Mbappe'nin transferi için İspanyol temsilcisi Real Madrid'in 160 milyon avroluk teklifini reddettiklerini bildirmişti.

Araujo, basına yaptığı açıklamada, kulüp olarak Kylian Mbappe'nin Haziran 2022'de sona eren sözleşmesini uzatmak istediklerini ve ona 2 teklifte bulunduklarını söylemişti.

Real Madrid'in Mbappe için yaptığı 160 milyon avroluk teklife değinen Araujo, İspanya temsilcisinin bu teklifi resmi olarak her şeyi yaptıklarını göstermek ve bir yıl bekledikten sonra bonservis bedeli ödemeden Kylian Mbappe'yi transfer etmek için yaptıklarını öne sürmüştü.

"BU DOĞRU DEĞİL, YASA DIŞI"

Araujo, "Real 2 yıldır böyle davranıyor. Bu doğru değil hatta yasa dışı çünkü oyuncu ile temasa geçtiler. Bu bizim için kabul edilemez. Yapılan doğru değil. Stratejileri sözleşmenin bitimine 1 yıl ve transfer süresinin sona ermesine 7 gün kala teklifte bulunmak yönündedir. Real Madrid tekliflinin reddedilmesini istiyor çünkü Kylian'a her şeyi yaptıklarını göstermek istiyorlar, böylece gelecek sene için onunla pazarlık yapmaya başlamak istiyorlar." şeklinde konuşmuştu.

Real Madrid'in teklifini sözlü olarak reddettiklerini ve bu takımdan yeni teklifin gelmediğini ifade eden Araujo, "Mbappe gitmek istiyorsa onu tutmayacağız ama bizim istediğimiz şartlarda olacak." demişti.

Araujo, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği için Real Madrid'in teklifte bulunduğunu belirterek, "Eğer Kylian gitmek istemediğini söylemek istiyorsa, o zaman gitmez çünkü bizim istediğimiz de bu." ifadesini kullanmıştı.

MBAPPE GİDERSE YERİNE HAALAND

Kylian Mbappe'nin ayrılığı durumunda yerini doldurmak için alternatif transfer stratejisi geliştiren Paris Saint Germain, Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ı gündemine aldı.

İtalyan basınından Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe için Real Madrid'den gelen teklifi kabul eden PSG, Fransız yıldızın yerini Avrupa futbolunun önümüzdeki 15 yılına Mbappe ile birlikte damga vurması beklenen Erling Haaland için Dortmund'un kapısını çalacak.

MANCHESTER CITY DE İLGİLENİYOR

Öte yandan Haaland'a talip olan tek takım ise PSG değil. Sergio Agüero'nun Barcelona'ya transferinin ardından önce Harry Kane için Tottenham'ın kapısını çalan, ardından Ronaldo ile ilgilenen ancak her iki girişimden de eli boş dönen Manchester City babası eski bir City oyuncusu olan 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Dortmund'un kontratında 2022 yazında 75 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunan Haaland için 150 milyon euro'nun üstünde bir bedel talep etmesi beklenirken, Avrupa futbolunun iki dev kulübü bu bedeli ödemeye hazır görünüyor. Haaland'ın bu iki takımdan birini seçmesi gerekirse yapacağı tercih ise merak ediliyor.