Son dakika spor haberi: Radja Nainggolan'dan flaş transfer sözleri! "Parayı seçsem Türkiye'de olurdum"

Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan ancak Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp'e imza atan yıldız futbolcu Radja Nainggolan düzenlenen basın toplantısında Antwerp'i seçmesinin nedenlerini anlattı.

Aldığı kararın nedenin para olmadığını ve Belçika'da hiç oynamayıp burada isim yapmak istediğini belirten Nainggolan "Parayı seçseydim şu anda Türkiye'de olurdum. Belçika'da hiç oynamadım ve burada da isim yapmak istiyorum. Antwerp beni kadrosuna katmak için gerçekten çok uğraştı." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL İŞLER ÇIKARMA HEDEFİNDEYİM"

Baskı hissetmeyeceğini söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Ben stres yapan biri değilim, çok önemli maçlara çıktım. Antwerp son yıllarda çok gelişti. Kulüp çok istekli ve ben de katkı sağlamak istiyorum, Belçika'da güzel işler çıkarma hedefindeyim" dedi.

Nainggolan'un menajeri, Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde 2 yıllığına 3 milyon Euro + bonusların olduğu bir ücret talep etmişti.

2010 yılında Piacenza'dan Cagliari'ye transfer olarak ilk büyük sıçrayışını gerçekleştiren Nainggolan, en son geçen sezon da Cagliari formasını giymiş ve 29 maçta 1 gol kaydetmişti.