Son dakika spor haberi: Florentino Perez'den Avrupa Süper Ligi yorumu! "Proje devam ediyor"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. UEFA ile FIFA başta olmak üzere yerel ligler ve taraftarın büyük tepkisini çeken proje hakkında konuşan Perez, "Hiçbir kulüp organizasyonu terk etmedi. 12 takımın bağlayıcı anlaşması var. Proje devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İşte Real Madrid ve Süper Lig projesinin başkanı Perez'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Futbol 8 milyar euro kaybetti. Bu sırada Ceferin maaşını artırıyordu. Avrupa Süper Ligi projesinde kimseyi dışlama diye bir şey söz konusu değil. Avrupa'nın en çok taraftarı olan kulüplerini alıyoruz."

"Aleksander Ceferin bizi Şampiyonlar Ligi'nden atmakla tehdit etti, mahkemeler zaten böyle bir kararın yasadışı olacağını belirtti. Şimdi bekliyoruz bakalım ne olacak."

"İngiliz takımlarına Avrupa Süper Ligi projesinden çekilmeleri için FIFA'dan baskı yapılmış. Kimsenin izlemediği ve para getirmeyen maçlar var. Daha fazla para üreten kulüpler er ya da geç birbiriyle yüzleşmek zorunda. Süper Lig açık bir lig olacak ve yerel ligleri etkilemeyecek."

"Hiçbir kulüp Avrupa Süper Ligi projesini terketmiş değil. 12 takımın bağlayıcı anlaşması var. Proje devam ediyor. UEFA bizi tehdit etti ve bazı zavallı İngilizler de buna kandılar."