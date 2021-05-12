Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Celtic'in skandal Filistin kararına taraftarlardan tepki!

Son dakika spor haberleri: 'in skandal kararına taraftarlardan tepki!

takımlarından taraftarları, Filistinlilerle dayanışma göstermek için stadyuma bırakılan bayraklarının, kulüp yönetimi tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi. Celtic yönetimi bu skandal karar sonrası resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:57
Son dakika spor haberleri: Celtic'in skandal Filistin kararına taraftarlardan tepki!

taraftar grubu Twitter'dan yayınladığı bildiri ile kulüp yönetimini kınadığını duyurdu. bayrağının taraftarları tarafından nesillerdir gururla dalgalandırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hayal kırıklığına uğradık, ne yazık ki buna şaşırmadık. Bizler Filistin bayrağını dalgalandırmayı bir insanlık ve dayanışma eylemi olarak görürken, bayrağın kaldırılması ve sansürlenmesi Celtic Futbol Kulübünün değerlerinden ne kadar uzaklaştığını gösteriyor."

Taraftarlar, kulübün kuruluş ahlakına uyulmadığını belirterek, "Çirkin ve şiddet içeren baskı eylemlerinde tarafsız kalmak, baskıcıdan yana olmaktır." ifadesini kullandı.

CELTİC'TEN 'KALDIRILAN FİLİSTİN BAYRAKLARI' AÇIKLAMASI
Taraftar grubunun hayal kırıklığını anlattığı bildiri üzerine , resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak taraftarlarını fırsatçılıkla suçladı.

Açıklamada, takımın kaptanı pankartı için taraftarlara izin verildiği ancak bunun farklı bir amaçla kullanılması nedeniyle bayrakların toplatıldığı ifade edildi.

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