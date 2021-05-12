Son dakika spor haberleri: Celtic'in skandal Filistin kararına taraftarlardan tepki!

North Curve Celtic taraftar grubu Twitter'dan yayınladığı bildiri ile kulüp yönetimini kınadığını duyurdu. Filistin bayrağının Celtic taraftarları tarafından nesillerdir gururla dalgalandırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hayal kırıklığına uğradık, ne yazık ki buna şaşırmadık. Bizler Filistin bayrağını dalgalandırmayı bir insanlık ve dayanışma eylemi olarak görürken, bayrağın kaldırılması ve sansürlenmesi Celtic Futbol Kulübünün değerlerinden ne kadar uzaklaştığını gösteriyor."

Taraftarlar, kulübün kuruluş ahlakına uyulmadığını belirterek, "Çirkin ve şiddet içeren baskı eylemlerinde tarafsız kalmak, baskıcıdan yana olmaktır." ifadesini kullandı.

CELTİC'TEN 'KALDIRILAN FİLİSTİN BAYRAKLARI' AÇIKLAMASI

Taraftar grubunun hayal kırıklığını anlattığı bildiri üzerine Celtic Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak taraftarlarını fırsatçılıkla suçladı.

Açıklamada, takımın kaptanı Scott Brown pankartı için taraftarlara izin verildiği ancak bunun farklı bir amaçla kullanılması nedeniyle bayrakların toplatıldığı ifade edildi.