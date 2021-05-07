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'dan o takımlara ceza! Süper Ligi...

'nın önde gelen 12 kulübü, bir geceyarısı 'ni kurduklarını duyurmuştu. Başlarını ve 'un çektiği kulüpler daha sonra teker teker ligden ayrılmıştı. , bu takımları cezasız bırakmadı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 20:21 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 20:30
UEFA'dan o takımlara ceza! Avrupa Süper Ligi...

'nın önde gelen 12 kulübü, bir geceyarısı 'ni kurduklarını duyurmuştu.

Başlarını ve 'un çektiği kulüpler daha sonra teker teker ligden ayrılmıştı.

, bu takımları cezasız bırakmadı.

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan 9 kulübün gençlik projelerine 15M€ bağış yapacağını, gelirlerinin yüzde 5'ine 1 yıl el konulduğunu ve projeden ayrılmayan Juventus, ile Real Madrid için disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "9 kulüp, bir daha izinsiz turnuvalara katılmaları durumunda 100 milyon euro tazminat ödemeyi kabul etti." denildi.

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