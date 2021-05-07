UEFA'dan o takımlara ceza! Avrupa Süper Ligi...

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, bir geceyarısı Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu.

Başlarını Real Madrid ve Juventus'un çektiği kulüpler daha sonra teker teker ligden ayrılmıştı.

UEFA, bu takımları cezasız bırakmadı.

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan 9 kulübün gençlik projelerine 15M€ bağış yapacağını, gelirlerinin yüzde 5'ine 1 yıl el konulduğunu ve projeden ayrılmayan Juventus, Barcelona ile Real Madrid için disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "9 kulüp, bir daha izinsiz turnuvalara katılmaları durumunda 100 milyon euro tazminat ödemeyi kabul etti." denildi.