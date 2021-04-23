Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev! Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak

Son dakika spor haberleri: 'dan Abdulkadir Bitigen'e görev! 'nda görev alacak

'nden () Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e görev geldi. Bitigen, 'nda VAR hakemi olarak görev yapacak.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 14:47
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