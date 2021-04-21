Son dakika spor haberleri: Atletico Madrid Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Avrupa Süper Ligi'nde üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid de turnuvadan çekilme kararı aldı. Atletico'dan yapılan açıklamada, bu karar resmen duyuruldu ve kulüp ile taraftarların arasındaki uyumun önemli olduğuna dikkat çekildi. Buna göre 12 kurucu üyeden 8'i Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacağını açıkladı.



Avrupa Süper Ligi'nde 8 kulübün vedasının ardından organizasyonda, İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona ile İtalya'dan Juventus ve Milan takımları kaldı.

