Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Atletico Madrid Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Son dakika spor haberleri: 'nden çekildi

ekiplerinden , 'nde yer almayacağını açıkladı. kulübü, Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu üye takımı arasında yer alıyordu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:06 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:25
Son dakika spor haberleri: Atletico Madrid Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

'nde üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. ekiplerinden de turnuvadan çekilme kararı aldı. Atletico'dan yapılan açıklamada, bu karar resmen duyuruldu ve kulüp ile taraftarların arasındaki uyumun önemli olduğuna dikkat çekildi. Buna göre 12 kurucu üyeden 8'i Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacağını açıkladı.

Avrupa Süper Ligi'nde 8 kulübün vedasının ardından organizasyonda, İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona ile İtalya'dan Juventus ve Milan takımları kaldı.

SON DAKİKA