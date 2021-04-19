Haberler Avrupa’dan Futbol İşte Avrupa Süper Ligi'ni reddeden takımlar!

İşte 'ni reddeden takımlar!

'nın önde gelen 12 kulübünün geceyarısı resmileştirdiği 'ni bazı dev kulüplerin reddettiği ortaya çıktı. İşte ve 'nın yanında olacağını belirten o kulüpler...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 17:29
İşte Avrupa Süper Ligi'ni reddeden takımlar!

CEO'su Hans-Joachim Watzke, 'nden gelen katılım çağrısını kabul etmediklerini açıklayan ilk yönetici olmuştu.

İşte Avrupa Süper Ligi'ne katılım çağrısını kabul etmeyen kulüpler;

PORTO

Başkanı , " Süper Ligi'ne katılım teklifini yaptılar. Dikkate bile almadık. Kabul etmedik. 'ndeyiz ve önümüzdeki yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde olacağız."

ZENIT ST. PETERSBURG

Rus gazeteci 'un hyaberine göre; Avrupa Süper Ligi'nden davet alan tek Rus kulübü oldu. Zenit'in sahibi olan şirketi, ve Şampiyonlar Ligi'ne de uzun süredir sponsorluk yapıyor. Bu nedenle Avrupa Süper Ligi'nden gelen teklifi geri çevirdi."

RB LEIPZIG

CEO'su Oliver Mintzlaff: "Uluslararası turnuvalara katılımın tek yolu yerel liglerde başarıdır. Bunun aksi bizim için geçerli değildir. Bu nedenle Avrupa Süper Ligi'nin tüm planlarını reddediyoruz."

BAYERN MÜNİH

PARIS SAINT-GERMAIN

LYON

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