İşte Avrupa Süper Ligi'ni reddeden takımlar!

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Avrupa Süper Ligi'nden gelen katılım çağrısını kabul etmediklerini açıklayan ilk yönetici olmuştu.

İşte Avrupa Süper Ligi'ne katılım çağrısını kabul etmeyen kulüpler;

PORTO

Porto Başkanı Pinto Da Costa, "Avrupa Süper Ligi'ne katılım teklifini yaptılar. Dikkate bile almadık. Kabul etmedik. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve önümüzdeki yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde olacağız."

ZENIT ST. PETERSBURG

Rus gazeteci Vasily Konov'un hyaberine göre; Avrupa Süper Ligi'nden davet alan tek Rus kulübü Zenit oldu. Zenit'in sahibi olan Gazprom şirketi, UEFA ve Şampiyonlar Ligi'ne de uzun süredir sponsorluk yapıyor. Bu nedenle Avrupa Süper Ligi'nden gelen teklifi geri çevirdi."

RB LEIPZIG

RB Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff: "Uluslararası turnuvalara katılımın tek yolu yerel liglerde başarıdır. Bunun aksi bizim için geçerli değildir. Bu nedenle Avrupa Süper Ligi'nin tüm planlarını reddediyoruz."

BAYERN MÜNİH

PARIS SAINT-GERMAIN

LYON

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