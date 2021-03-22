Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Cüneyt Çakır Belçika - Galler maçında düdük çalacak

Son dakika spor haberleri: - maçında düdük çalacak

kokartlı hakem , ile arasında 24 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmasında düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:55
Son dakika spor haberleri: Cüneyt Çakır Belçika - Galler maçında düdük çalacak

'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " kokartlı hakemimiz , ile takımları arasında 24 Mart 2021 Çarşamba günü oynanacak müsabakasını yönetecek. Belçika'nın şehrindeki 'nda saat 22.45'da başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Cüneyt Çakır, 1. sırada bulunan Belçika'nın Galler'i ağırlayacağı karşılaşma ile 53. kez düzeyinde maç yönetecek" denildi.

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