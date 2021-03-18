Haberler Avrupa’dan Futbol Dirk Kuyt Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu

Direktörü 'ın yardımcısı oldu

Bir dönem forması da giyen Hollandalı isim , yine bir dönem sarı-lacivertlileri çalıştıran Direktörü 'ın yardımcısı oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 21:46 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 01:32
Dirk Kuyt Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu

Bir dönem forması da giyen Hollandalı isim 'un yeni görevi belli oldu.

Sarı-lacivertli takımın gönlünde taht kuran , Direktörü 'ın yardımcısı oldu.

KUYT'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Dirk Kuyt, 'ın 'un başına geçeceği iddialarıyla ilgili konuşmuştu.

Kuyt, " bu kulübün evladı ve tüm kariyerini Liverpool'da geçirdi. Umarım teknik adam olarak da Liverpool'da benzer başarıları yaşamaya devam eder. Onunla çok iyi anlaşıyorum ve hala zaman zaman birbirimizle iletişime geçiyoruz. Liverpool'un başına geçtiğinde yardımcısı olmamı isterse bunu çok isterim. Prensip olarak kendimi teknik direktör olarak hazırlıyorum ama bazı istisnalar her zaman vardır ve bu, kesinlikle o istisnalardan biri olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

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