PSG Lille 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Kupası son 16 turunda sezonun iddialı iki takımı PSG ile Lille karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi PSG 3-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi ve Kylian Mbappe (2) kaydetti.

Lille'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sakatlığının ardından sahalara dönen Burak 45 dakika oyunda kalırken, Zeki Çelik ise 74'te kenara geldi. 90 dakika oynayan Yusuf Yazıcı ise 78. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Keylor Navas'ı geçemedi. PSG'nin çeyrek finaldeki rakibi yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.