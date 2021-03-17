Haberler Avrupa’dan Futbol PSG Lille 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda sahasında 'yi konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip çeyrek finale adını yazdırdı. PSG'ye turu getiren golleri ve (2) kaydetti. Lille'de A Milli yıldızlarımız Yılmaz, ve ilk 11'de sahaya çıktı. Yusuf Yazıcı 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:57
PSG Lille 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

son 16 turunda sezonun iddialı iki takımı ile karşı karşıya geldi. 'te oynanan mücadeleyi PSG 3-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Mauro ve Kylian (2) kaydetti.

Lille'de milli oyuncularımız Yılmaz, ve karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sakatlığının ardından sahalara dönen Burak 45 dakika oyunda kalırken, Zeki Çelik ise 74'te kenara geldi. 90 dakika oynayan Yusuf Yazıcı ise 78. dakikada kullandığı penaltıda kaleci 'ı geçemedi. PSG'nin çeyrek finaldeki rakibi yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

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