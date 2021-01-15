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futbolu bıraktı 'de resmen teknik direktör oldu!

'te mücadele eden , takımın geçici teknik direktörü 'yi resmen göreve getirdi. İngiliz çalıştırıcı Rooney'nin tamamen görevine odaklanabilmesi açısından futbolculuk kariyerine son verdiği de belirtildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 18:19
Wayne Rooney futbolu bıraktı Derby County'de resmen teknik direktör oldu!

, 'nun ayrılmasından sonra geçici olarak üstlendiği teknik direktörlük görevi için 35 yaşındaki Rooney ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ve 'nın en golcü futbolcusu konumundaki Rooney, Ocak 2020'de oyuncu-antrenör olarak 'ye imza atmıştı. Rooney, Kasım 2020'de ise Cocu'nun ayrılmasının ardından geçici olarak teknik direktörlüğe getirilmişti.

Rooney yönetiminde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Derby County, ligde 19 puanla 22. sırada yer aldı.

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