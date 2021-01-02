Haberler Avrupa’dan Futbol Eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink Burton Albion'ın teknik direktörlüğüne getirildi

Eski futbolcu 'ın teknik direktörlüğüne getirildi

'nın 2000'li yıllardaki efsane futbolcularından , . Lig (League One) ekibi 'ın yeni teknik direktörü oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:11
Eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink Burton Albion'ın teknik direktörlüğüne getirildi

. Futbol Ligi (League One) ekibi , 'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'i getirdi.

, 48 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Hasselbaink ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde , , , gibi takımlarda forma giyen Hasselbaink, 2014-2015 sezonunda da Burton Albion'ı çalıştırmıştı. Hasselbaink ayrıca , ve 'da görev yapmıştı.

Ligde çıktığı 21 maçta 13 puan toplayan Burton Albion, son sırada bulunuyor.


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