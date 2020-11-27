Yusuf bu kez yazamadı!

Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, H Grubu'nda ağırladığı Milan ile 1-1 berabere kaldı. 63 dakika forma giyen Yusuf Yazıcı bu kez gol atamadı. Gecenin diğer sonuçları şöyle: CSKA Sofya-Young Boys: 0-1, Molde-Arsenal: 0-3, AEK Atina-Zorya: 0-3, Braga-Leicester: 3-3, Sparta Prag-Celtic: 4-1, LASK Linz-Antwerp: 0-2,Wolfsberger-D.Zagreb: 0-3, CSKA Moskova-Feyenoord: 0-0, Gent-Kızılyıldız: 0-2, S.Liberec-Hoffenheim: 0-2.