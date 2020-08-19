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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Aboubakar Saint-Etienne yolcusu!

Aboubakar Saint-Etienne yolcusu!

'nun yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'nin devreye girdiği öne sürüldü. Yeşil-beyazlı ekibin golcü futbolcu için 5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Portekiz'de forması ile kariyerine devam eden Aboubakar'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Takımda aldığı süre azalan ve sakatlıklarla beraber forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun Saint-Etienne'ye olacağı iddia edildi. Fransız basınının iddiasına göre; Saint-Etienne 28 yaşındaki forvet oyuncusu için 5 milyon euroyu gözden çıkardı.

PORTO SICAK BAKIYOR
Adı sık sık 'la da anılan Kamerunlu forvetin takımı ile olan sözleşmesi 2021 yazında bitiyor. Porto'nun bu nedenle oyuncudan bonservis geliri kazanabilmek için ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezon Porto forması ile 10 maçta forma giydi. 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 2 gollük katkı sağladı.


  1. 19.08.2020
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