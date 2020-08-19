Borussia Dortmund Reinier'i iki yıllığına kiraladı! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Reinier'i iki yıllığına kiraladı!

Borussia Dortmund Reinier'i iki yıllığına kiraladı!

(Bundesliga) ekibi , 'nın takımından Brezilyalı genç oyuncu Reinier Jesus Carvalho'yu kiraladı.

Kulübü, 'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Reinier'in iki yıllığına kiralandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Flamengo ekibinde başlayan Reinier, bu yıl 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Reinier, geçen sezon Real Madrid'in B takımıyla 3 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

  1. 19.08.2020
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