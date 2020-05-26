Floriana taraftarı corona virüsünü hiçe saydı! Şampiyonluk kutlaması...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle tüm dünyada liglerin bir bölümü iptal edilirken son olarak Malta Ligi de tescil edildi. Malta'da liglerin tescil edilmesinin ardından lider durumda bulunan Floriana Kulübü, şampiyon ilan edildi. Floriana tam 27 yıl sonra mutlu sona ulaşınca taraftarları sokaklara akın etti.

27 YIL SONRA TESCİLLE GELEN ŞAMPİYONLUK

Malta'da koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen liglerin durumu geçtiğimiz günlerde değerlendirildi. 75 yetkilinin katıldığı toplantı sonucunda tescil kararı alındı. Ligin bitimine 6 hafta kala 3 puan farkla lider durumda bulunan Floriana şampiyon ilan edildi. Bu sonucun ardından Floriana Kulübü tam 27 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Floriana taraftarları sokaklara akın ederken büyük sevinç yaşadı.

EN YAKIN RAKİPTEN SERT TEPKİ

Floriana'nın en yakın takipçisi olan ve yalnızca 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Valletta Kulübü alınan karara sert tepki gösterdi ve bunun saha dışı güçler sonucu kazanılmış bir şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Malta'da liglerin tescil edilmesiyle ilgili 45 yetkili tescil kararı isterken, 18 yetkili tescil edilmemesi yönünde oy kullandı.