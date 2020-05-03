Neymar'dan alkışlanacak hareket! Öyle bir şey yaptı ki...
Brezilyalı süper yıldız yaptıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Paris Saint-Germain'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu İdlib'de atılan bomba sonucu bacağını kaybeden ve Türkiye'de tedavisi gerçekleştirilen 8 yaşındaki Gacir için bir video mesaj hazırladı.
Rejime ait savaş uçakları tarafından yaklaşık 2 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis el Gacir'in futbol sevgisi yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Daha önce İngiltere'de yaşayan bir hayırseverin, hayranı olduğu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma göndermesi sonrası çocuğun yaşadığı mutluluğu AA'nın duyurmasıyla Hamis'e çok sayıda destek mesajı geldi.
Gacir'in, sokakta 11 numaralı Santos formasıyla futbol oynarken AA tarafından çekilen görüntülerinin ardından da PSG'nin yıldızı Neymar, aileyle sosyal medyadan iletişime geçti.
Neymar, aileye görüntülü gönderdiği mesajında, "Selam Hamis, beni desteklediğin için teşekkürler, kalbim seninle ve ailenle. Tanrı sizi korusun, hoşça kal." ifadesini kullandı.
MESAJ AİLEYİ MUTLU ETTİ
Hamis el Gacir, Neymar'ın mesajının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Protez bacakları olsa da futboldan ayrılamadığını anlatan Hamis, Neymar'ı çok sevdiğini belirtti.
Neymar gibi futbolcu olmak istediğini aktaran Hamis, "Umarım okulumu bitiririm ve Neymar ile tanışırım, inşallah aileme yardımcı olur. Neymar'a çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
Baba Muhammed Sera el Gacir de oğlu Hamis'in futboldan kopamadığını, Santos takımı ve Neymar'ın kendileriyle yakından ilgilenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Santos takımının formasıyla görüntüleri çekilen Hamis'e, Brezilya kulübünden de davet gelmişti.
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Neymar'dan alkışlanacak hareket! Öyle bir şey yaptı ki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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