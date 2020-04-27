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27 Nisan 2020, Pazartesi
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’a şok!

Olympiakos’a şok!

'da bahis soruşturması nedeniyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Kulübün sahibi 'in de spor müsabakalarından ömür boyu men edilmesi gündemde.

'da bahis soruşturması nedeniyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Kulübün sahibi 'in de spor müsabakalarından ömür boyu men edilmesi gündemde. Olympiakos ve Atromitos kulüpleri ile 15 kişi, 2015'te Olympiakos'un 2-1 kazandığı maçta 'Bahis amaçlı olarak bir maçın sonucuna etki etmekle' suçlanıyor.
  1. 27.4.2020
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