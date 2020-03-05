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05 Mart 2020, Perşembe
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'da dönemi

Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi

son 32 turunda temsilcimiz 'e elenen , Silas'tan boşalan teknik direktörlük görevine bu sezon Braga'yı çalıştıran 35 yaşındaki Portekizli teknik adam Ruben Amorim'i getirdiğini açıkladı.

ekiplerinden 'da teknik direktörlüğe 35 yaşındaki getirildi.

Sporting Lizbon, teknik direktör Silas'tan boşalan görev için bu sezon Braga'yı çalıştıran Portekizli Amorim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Silas yönetimindeki Sporting Lizbon, son 32 turunda evinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 'e uzatmalarda 4-1 yenilerek elenmişti.

Portekiz Ligi'nde ise 23 haftada 39 puan toplayan Lizbon ekibi, 4. sırada yer aldı.

Öte yandan Braga Kulübü ise Amorim'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için bir dönem forması da giyen Portekizli eski futbolcu Custodio ile anlaşıldığını açıkladı.

  1. 05.03.2020
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