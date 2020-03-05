Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Başakşehir'e elenen Sporting Lizbon, Silas'tan boşalan teknik direktörlük görevine bu sezon Braga'yı çalıştıran 35 yaşındaki Portekizli teknik adam Ruben Amorim'i getirdiğini açıkladı.
Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'da teknik direktörlüğe 35 yaşındaki Ruben Amorim getirildi.
Sporting Lizbon, teknik direktör Silas'tan boşalan görev için bu sezon Braga'yı çalıştıran Portekizli Amorim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Silas yönetimindeki Sporting Lizbon, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda evinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir'e uzatmalarda 4-1 yenilerek elenmişti.
Portekiz Ligi'nde ise 23 haftada 39 puan toplayan Lizbon ekibi, 4. sırada yer aldı.
Öte yandan Braga Kulübü ise Amorim'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için bir dönem Akhisar Belediyespor forması da giyen Portekizli eski futbolcu Custodio ile anlaşıldığını açıkladı.
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Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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