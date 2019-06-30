İsviçreli futbolcu Florijana Ismaili gölde kayboldu
İsviçre Kadın Milli Takımı'nın ve Young Boys'un 24 yaşındaki futbolcusu Florijana Ismaili, yüzmek için girdiği Como Gölü'nden bir daha çıkmadı. Genç oyuncuyu arama çalışmaları sürüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İsviçreli futbolseverlerin endişeli bekleyişi sürüyor. Kadın Milli Futbol Takımı'nın ve Young Boys'un kaptanı Florijana Ismaili, yüzmek için atladığı Como Gölü'nde kayboldu.
İsviçre basınında yer alan haberlere göre polis genç futbolcuyu bulmak için çalışma başlattı. Bir açıklama yayınlayan polis kaynakları, oyununun hayatından endişe duyulduğunu ifade ederken umutlarını koruduklarını bildirdi.
Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Ismaili, milli takım formasıyla çıktığı 33 maçta 3 gole imzasını atmıştı.
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
İsviçreli futbolcu Florijana Ismaili gölde kayboldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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