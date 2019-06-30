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30 Haziran 2019, Pazar
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İsviçreli futbolcu gölde kayboldu

İsviçreli futbolcu Florijana Ismaili gölde kayboldu

Kadın Milli Takımı'nın ve 'un 24 yaşındaki futbolcusu , yüzmek için girdiği Como Gölü'nden bir daha çıkmadı. Genç oyuncuyu arama çalışmaları sürüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İsviçreli futbolseverlerin endişeli bekleyişi sürüyor. Kadın Milli Futbol Takımı'nın ve 'un kaptanı , yüzmek için atladığı Como Gölü'nde kayboldu.

basınında yer alan haberlere göre polis genç futbolcuyu bulmak için çalışma başlattı. Bir açıklama yayınlayan polis kaynakları, oyununun hayatından endişe duyulduğunu ifade ederken umutlarını koruduklarını bildirdi.

Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Ismaili, milli takım formasıyla çıktığı 33 maçta 3 gole imzasını atmıştı.

  1. 30.06.2019
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