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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Promes'u transfer etti

Ajax Promes'u transfer etti

, 'da forma giyen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ajax, bonservis bedeli olarak Sevilla'ya yaklaşık 16 milyon avro ödeyecek.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden , 'da forma giyen 'u kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından Promes ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ajax'ın 27 yaşındaki Hollandalı milli oyuncu için Sevilla'ya 15,7 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Ajax'ın altyapısından yetişen hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Sevilla formasıyla 56 maçta görev yaptı ve 5 kez de fileleri havalandırdı.

  1. 24.06.2019
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