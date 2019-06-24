2013 yılında transfer olduğu Galatasaray'da yıldızı parlayan 24 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Bruma, flaş bir transfere daha imzasını atıyor. Portekiz basını yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
24 Haziran 2019 Pazartesi 10:00
Güncelleme: 24.06.2019 10:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Almanya Bundesliga takımlarından RB Leipzig forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Bruma, dikkat çeken bir transfere imza atıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2013 yılında Sporting'den Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda bir yılı Real Sociedad'da kiralık olmak üzere geçirdiği 3 yılda taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
2017'nin yazında sarı-kırmızılı takımdan RB Leipzig'e 15 milyon Euro karşılığında transfer olan Bruma'nın yeni takımı belli oldu.
Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre Porto ile Leipzig, genç futbolcunun transferi konusunda mutabakata vardı.
Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun ısrarla istediği Bruma için Alman ekibine 15 milyon Euro ödeneceği bilgisi de verildi.