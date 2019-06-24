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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Bruma'da anlaşma tamam! Transferi bitti

2013 yılında transfer olduğu Galatasaray'da yıldızı parlayan 24 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Bruma, flaş bir transfere daha imzasını atıyor. Portekiz basını yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:00 Güncelleme: 24.06.2019 10:00
Bruma'da anlaşma tamam! Transferi bitti

Almanya Bundesliga takımlarından RB Leipzig forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Bruma, dikkat çeken bir transfere imza atıyor.

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Bruma'da anlaşma tamam! Transferi bitti

2013 yılında Sporting'den Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda bir yılı Real Sociedad'da kiralık olmak üzere geçirdiği 3 yılda taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Bruma'da anlaşma tamam! Transferi bitti

2017'nin yazında sarı-kırmızılı takımdan RB Leipzig'e 15 milyon Euro karşılığında transfer olan Bruma'nın yeni takımı belli oldu.

Bruma'da anlaşma tamam! Transferi bitti

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre Porto ile Leipzig, genç futbolcunun transferi konusunda mutabakata vardı.

Bruma'da anlaşma tamam! Transferi bitti

Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun ısrarla istediği Bruma için Alman ekibine 15 milyon Euro ödeneceği bilgisi de verildi.

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