Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası
İsveçli ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in bahis şirketi Bethard, 18 yaşından küçük çocuklara bahis oynattığı için İsveç Oyun Müfettişliği tarafından 2 milyon 500 bin İsveç Kronu (250 bin Euro) para cezası verildi.
Oyun müfettişliği yetkilisi Katarina Abrahamsson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ceza bedeli şirketin cirosunun yüzde 10'u kadardır. Fakat ikinci sefer yapıldığı takdirde şirketin lisansı iptal edilir. Yaşı 18'in altındaki çocukların korunmaya ihtiyacı vardır. Ağırlıklı olarak 18 yaşın altında olanlarda kumar büyük tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
- 01.07.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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