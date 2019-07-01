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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası

Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası

İsveçli ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in bahis şirketi Bethard, 18 yaşından küçük çocuklara bahis oynattığı için Oyun Müfettişliği tarafından 2 milyon 500 bin İsveç Kronu (250 bin Euro) para cezası verildi.

Zlatan Ibrahimovic'in bahis şirketine para cezası geldi. Oyun Müfettişliği, yıldız futbolcunun bahis şirketine milyon 500 bin İsveç Kronu (250 bin Euro) ceza verdi. Bahis şirketinin bu yılın mart ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında 36 yaşındaki futbolcunun şirketin yüzde 70 ortağı olduğu açıklanmıştı.

Oyun müfettişliği yetkilisi Katarina Abrahamsson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ceza bedeli şirketin cirosunun yüzde 10'u kadardır. Fakat ikinci sefer yapıldığı takdirde şirketin lisansı iptal edilir. Yaşı 18'in altındaki çocukların korunmaya ihtiyacı vardır. Ağırlıklı olarak 18 yaşın altında olanlarda kumar büyük tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

  1. 01.07.2019
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