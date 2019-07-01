Fenerbahçe harekete geçti! Başakşehir... Son dakika transfer haberleri

Sarı lacivertliler Başakşehir'in milli futbolcu Mahmut Tekdemir'in transferi için hareket geçti. 31 yaşındaki ön libero için başkan Ali Koç, Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geleceği öğrenildi.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu'yla imza atacak olan Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir'i de transfer ederek Başakşehir'in orta sahada yakaladığı başarıyı sağlamak istiyor.