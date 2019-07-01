Fenerbahçe harekete geçti! Başakşehir... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile transfer için bir araya gelecek. Transferde Murat Sağlam'ın ardından Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe 3. bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertliler Başakşehir'in milli futbolcu Mahmut Tekdemir'in transferi için hareket geçti. 31 yaşındaki ön libero için başkan Ali Koç, Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geleceği öğrenildi.
Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu'yla imza atacak olan Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir'i de transfer ederek Başakşehir'in orta sahada yakaladığı başarıyı sağlamak istiyor.
- 01.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe harekete geçti! Başakşehir... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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