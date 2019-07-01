Fenerbahçe harekete geçti! Başakşehir... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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harekete geçti! ... Son dakika haberleri

Fenerbahçe harekete geçti! Başakşehir... Son dakika transfer haberleri

Kulübü Başkanı ile Başkanı ile için bir araya gelecek. Transferde Murat Sağlam'ın ardından Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe 3. bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler 'in milli futbolcu 'in transferi için hareket geçti. 31 yaşındaki ön libero için başkan , Başakşehir başkanı ile bir araya geleceği öğrenildi.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu'yla imza atacak olan , Mahmut Tekdemir'i de ederek Başakşehir'in orta sahada yakaladığı başarıyı sağlamak istiyor.

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  1. 01.07.2019
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