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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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top başı yaptı

Fenerbahçe top başı yaptı

, Lig Cemil Usta sezonunun ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

, Lig Cemil Usta sezonunun ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde 'nde yapılan idmana milli takımlarında görev almayan, kiralıktan dönen oyuncuların yanı sıra genç futbolcular da katıldı.

Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.
  1. 01.07.2019
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