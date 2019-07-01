Fenerbahçe top başı yaptı
Fenerbahçe, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmana milli takımlarında görev almayan, kiralıktan dönen oyuncuların yanı sıra genç futbolcular da katıldı.
Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.
- 01.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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