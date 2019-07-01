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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Slimani Cezayir'i sırtladı

Slimani Cezayir'i sırtladı

C Grubu'nda Cezayir, Islam Slimani'nin yıldızlaştığı mücadelede Tanzanya'yı 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen C Grubu'nda yer alan Cezayir ile Tanzanya, Al Salam Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezonu 'de geçiren ancak bekleneni veremeyen Islam Slimani'nin 1 gol, 2 asistle ön plana çıktığı maçı Cezayir 3-0 kazandı. Cezayir'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Slimani, 39. ve 45. dakikalarda da Ounas kaydetti.

Bu sonuçla grubunda 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Cezayir, lider olarak bir üst tura yükseldi.
  1. 02.07.2019
  2. Güncelleme: 02.07.2019 00:16
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