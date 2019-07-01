Slimani Cezayir'i sırtladı
2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir, Islam Slimani'nin yıldızlaştığı mücadelede Tanzanya'yı 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Bu sonuçla grubunda 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Cezayir, lider olarak bir üst tura yükseldi.
- 02.07.2019
- Güncelleme: 02.07.2019 00:16
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Slimani Cezayir'i sırtladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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