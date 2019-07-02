Başkan Erdoğan'a büyük ilgi
G20 Zirvesi için Japonya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ülkenin önemli futbol takımlarından Urawa Red Diamonds yöneticileriyle bir aradaydı.
Eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın da formasını giydiği Urawa ekibinini iki yöneticisi, Başkan Erdoğan'a isminin yazdığı ve Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı hediye etti.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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