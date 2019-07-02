Başkan Erdoğan'a büyük ilgi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Başkan Erdoğan'a büyük ilgi

Başkan Erdoğan'a büyük ilgi

Başkan Erdoğan'a büyük ilgi

G20 Zirvesi için 'da bulunan Başkan , dün ülkenin önemli futbol takımlarından Urawa Red Diamonds yöneticileriyle bir aradaydı.

Eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın da formasını giydiği Urawa ekibinini iki yöneticisi, Başkan Erdoğan'a isminin yazdığı ve 'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı hediye etti.

  1. 2.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'a büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN