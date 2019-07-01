Juventus, Rabiot transferini duyurdu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Juventus, Rabiot transferini duyurdu

, Rabiot transferini duyurdu

Juventus, Rabiot transferini duyurdu

'nin (Serie A) şampiyonu , Fransız orta saha oyuncusu 'yu kadrosuna kattı.

'nin (Serie A) şampiyonu , Fransız orta saha oyuncusu 'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Juventus, Saint-Germain () ile sözleşmesi biten Rabiot'yu renklerine bağladı.

Yarın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda imza töreni düzenlenecek 24 yaşındaki futbolcunun kontrat süresine dair bilgi verilmedi.

2012'den beri altyapısından yetiştiği PSG'de oynayan Rabiot, formasını 6 kez giydi.

  1. 01.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Juventus, Rabiot transferini duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN