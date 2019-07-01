Juventus, Rabiot transferini duyurdu
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) şampiyonu Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'yu kadrosuna kattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) şampiyonu Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Juventus, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten Rabiot'yu renklerine bağladı.
Yarın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda imza töreni düzenlenecek 24 yaşındaki futbolcunun kontrat süresine dair bilgi verilmedi.
2012'den beri altyapısından yetiştiği PSG'de oynayan Rabiot, Fransa Milli Takımı formasını 6 kez giydi.
- 01.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
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