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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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lider olarak turladı

Fas lider olarak turladı

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu maçında , 'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve lider olarak bir üst tura çıktı.

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu maçında , 'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve lider olarak bir üst tura çıktı.

Bu yıl 'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Fas ile Güney Afrika, Al Salam Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90. dakikada Mbark Boussoufa'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanan Fas, grupta 3'te 3 yaparak lider olarak bir üst tura yükseldi.
Fas'ta forma giyen Fenerbahçeli Nabil Dirar da 75. dakikada Noussair Mazraoi'nin yerine oyuna dahil oldu.
  1. 01.07.2019
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