Fas lider olarak turladı
2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu maçında Fas, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve lider olarak bir üst tura çıktı.
Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Fas ile Güney Afrika, Al Salam Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90. dakikada Mbark Boussoufa'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanan Fas, grupta 3'te 3 yaparak lider olarak bir üst tura yükseldi.
Fas'ta forma giyen Fenerbahçeli Nabil Dirar da 75. dakikada Noussair Mazraoi'nin yerine oyuna dahil oldu.
- 01.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
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