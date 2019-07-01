Fildişi Sahili Namibya'yı 4 golle geçti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Fildişi Sahili Namibya'yı 4 golle geçti

Namibya'yı 4 golle geçti

Fildişi Sahili Namibya'yı 4 golle geçti

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. maçında , Namibya'yı 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. maçında , Namibya'yı 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bu yıl 'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili ile Namibya, 30 Haziran Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fildişi, 39. dakikada Gradel, 58. dakikada Die, 84. dakikada Zaha ve 89. dakikada Cornet'in attığı gollerle maçı 4-1 kazandı. Namibya'nın tek golü ise 71. dakikada Kamatuka'dan geldi.

Bu sonuçla grup maçlarını 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Fildişi Sahili, bir üst tura yükseldi.
  1. 01.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fildişi Sahili Namibya'yı 4 golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN