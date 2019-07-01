Fildişi Sahili Namibya'yı 4 golle geçti
2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. maçında Fildişi Sahili, Namibya'yı 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili ile Namibya, 30 Haziran Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fildişi, 39. dakikada Gradel, 58. dakikada Die, 84. dakikada Zaha ve 89. dakikada Cornet'in attığı gollerle maçı 4-1 kazandı. Namibya'nın tek golü ise 71. dakikada Kamatuka'dan geldi.
Bu sonuçla grup maçlarını 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Fildişi Sahili, bir üst tura yükseldi.
- 01.07.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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