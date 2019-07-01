Inter Lazaro'yu kadrosuna kattı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Inter Lazaro'yu kadrosuna kattı

Inter Lazaro'yu kadrosuna kattı

Inter Lazaro'yu kadrosuna kattı

(Serie A) takımlarından Inter, Avusturyalı sağ kanat oyuncusu 'yu 'den etti.

(Serie A) takımlarından Inter, Avusturyalı sağ kanat oyuncusu 'yu 'den etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Inter ile Hertha Berlin, 23 yaşındaki Avusturyalı milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı. Lazaro ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Lazaro'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İtalyan basını, Inter'in transfer için Hertha Berlin'e 22 milyon avro ödeyeceğini ileri sürdü.

Hertha Berlin'den önce altyapısından yetiştiği Salzburg Kulübünde top koşturan Lazaro, formasıyla 19 maça çıktı.

  1. 01.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Inter Lazaro'yu kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN