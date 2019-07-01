Inter Lazaro'yu kadrosuna kattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Avusturyalı sağ kanat oyuncusu Valentino Lazaro'yu Hertha Berlin'den transfer etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Avusturyalı sağ kanat oyuncusu Valentino Lazaro'yu Hertha Berlin'den transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Inter ile Hertha Berlin, 23 yaşındaki Avusturyalı milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı. Lazaro ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Lazaro'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İtalyan basını, Inter'in transfer için Hertha Berlin'e 22 milyon avro ödeyeceğini ileri sürdü.
Hertha Berlin'den önce altyapısından yetiştiği Salzburg Kulübünde top koşturan Lazaro, Avusturya Milli Takımı formasıyla 19 maça çıktı.
- 01.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Inter Lazaro'yu kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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